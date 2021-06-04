На дорогах появится свыше полтысячи фантомных патрулей

Министерство внутренних дел намерено сделать присутствие фантомных патрулей на дорогах постоянным. Сейчас в тестовом режиме работают четыре таких экипажа, но к 2024 году их количество доведут до 550 штук, сообщает АвтоПортал.

Такую цифру озвучил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Фантомные патрули Украина

Фантомные, они же скрытые патрули – это визуально ничем не примечательные автомобили, которые оснащены оборудованием для автоматической фиксации нарушений непосредственно во время движения, причем как в попутном, так и встречном направлениях. Идея состоит в том, что как только фантомный патруль фиксирует нарушение, экипаж сразу же включает проблесковые маячки и, таким образом, заставляет нарушителя прижаться к обочине и остановиться. После этого полицейские вручают водителю протокол об админнарушении.

Как распознать фантомные патрули

Те четыре скрытых патруля, которые сейчас есть в Украине – это дорестайлинговые кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета. Визуально их можно распознать на 100% разве что в близи: по «стробоскопам», установленным под задним стеклом, на нижней кромке «ляды» (сзади), а также под решеткой радиатора (спереди). Кроме того, если очень постараться, то сзади также можно рассмотреть радар фиксации нарушений – он установлен на полке багажника автомобиля.

Что же касается самого экипажа, ему маскировка не предусмотрена – полицейские фантомных патрулей носят обычную форменную одежду.

Кстати, все Шкоды оснащены мощным 2,0-литровым дизельным двигателем. Кроме спецсигналов и радаров, в их оснащение также входят планшет и принтер – для печати протоколов.

Интересно, что изначально за ближайшие три года в МВД хотели вывести на дороги 300 фантомных патрулей, но теперь, как видно, эту цифру пересмотрели.

До конца 2021 года количество таких патрулей должно составить 150 ед.