В Венеции круизное судно впервые с начала пандемии пересекло канал

В Венеции впервые с начала пандемии огромное круизное судно прошло через бассейн перед каналом Сан-Марко около 6 часов утра в сопровождении буксира и администрации порта, пишут иностранные СМИ.

Впрочем, местные жители не были очень рады такому событию, ведь судна проходят через центр города. Как сообщается, власти неоднократно обещали изменить маршрут огромных судов из-за соображений безопасности и защиты окружающей среды.

"Венеция страдает, и мы, граждане мира, не можем оставаться глухими к ее крикам", - говорится в открытом письме жителей, адресованном итальянским официальным лицам.

После приостановки распространения вируса многие венецианцы не рады возвращению круизных лайнеров впервые с января 2020 года. Комитет по запрету больших судов планирует провести массовый протест.

Напомним, что в марте итальянское правительство приняло указ, направленный на окончательное блокирование движения круизных судов через Венецию, в результате чего у многих сложилось ошибочное впечатление, что запрет уже действует.