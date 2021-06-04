"Мэр" Горловки подарил террористу "бесхозную" квартиру

Так называемый "мэр" города Иван Приходько заявил, что в оккупированной Горловке в ближайшие две недели террористам "ДНР" выдадут 12 "бесхозных" квартир, сообщает Деловая столица.

По словам Приходько, жилье выдают из так называемого "маневренного фонда".

"Всего было 32 квартиры маневренного фонда, из которых нам осталось выдать еще 12. Список людей определен, в течение двух недель все квартиры будут выданы. Люди воюют и, увы, отдают жизни за нашу независимость. Их нельзя забывать!" — заявил пособник оккупантов.

Тем временем на своем Telegram-канале он написал, что передал ключи от квартиры матери одного из террористов.

"Во исполнение поручения "главы донецкой народной республики", сегодня вручил ключи от квартиры маневренного фонда семье Ткаленко. Александр Ткаленко проходит службу в рядах "НМ ДНР", поэтому ключи получила его мать Ирина. Искренне поблагодарил Ирину Анатольевну за воспитание сына, который доблестно защищает свободу и независимость нашей "республики" и ее граждан от вражеских посягательств" , — написал Приходько.