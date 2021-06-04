МВФ предупредил о рисках финансового кризиса

Изменения климата создают серьезные риски для стабильности финансовой системы. Климатический кризис может спровоцировать кризис финансовый, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в комментарии CNN Business.

"Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофичен" , - сказал он.

Адриан указал на то, как в последние годы экономики Багамских Островов, Филиппин и других стран были сокрушены ураганами и тайфунами.

"Есть много стран, в которых климатическая катастрофа является катастрофической для финансовой системы" , - добавил он.

Адриан также призвал к обновлению стандартов данных и раскрытия информации о климатических рисках для повышения прозрачности.

По его словам, регулирующие органы должны больше работать над тем, как регулировать финансовые учреждения таким образом, чтобы сделать систему более благоприятной для климата.

"Это все еще в зачаточном состоянии" , - сказал он.

Наконец, Адриан сказал, что центральные банки должны оценить, как включить климат в денежно-кредитную политику и покупку активов - шаг, который чиновник МВФ признал "весьма спорным".