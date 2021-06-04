В Одессе продолжают поиски пропавшего начальника штаба морской охраны
Украинские правоохранители четвертый день ищут пропавшего без вести начальника штаба Одесского отряда морской охраны Алексея Черткова, сообщает Новое время.
Согласно информации журналиста Юрия Бутусова, около шести утра 1 июня капитан 1-го ранга вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
"Днем его стали искать. По данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался", — рассказал он.
Бутусов также отметил, что пропавший офицер
"владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке".
По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, к поискам Черткова уже привлекли контрразведку Службы безопасности Украины.
"Версий может быть очень много, но какой-то одной, которую можно было бы выделить как основную, у нас сейчас нет… Речь идет о военнослужащем, имевшем доступ к государственной тайне, поэтому участие СБУ в его поисках — вполне логичный шаг", — рассказал он.