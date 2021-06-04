Врачи рассказали как снизить риск развития инсульта

Врачи Центра общественного здоровья рассказал о том, что профилактика заболевания может остановить или уменьшить факторы риска инсульта, сообщает Clutch.

Что нужно делать, чтобы профилактировать инсульт?

Проверяйте уровень холестерина. Когда холестерин накапливается в сосудах, он приводит к атеросклерозу. Атеросклероз является основной причиной сужения сосудов, что приводит как к инфаркту, так и к инсульту. Контролировать этот показатель важно не реже, чем 1 раз в 5 лет. Если у вас высокий уровень холестерина, изменение образа жизни и консультация с врачом помогут снизить риск инсульта.

Контролируйте кровяное давление. Гипертония приводит к увеличению риска инсульта в возрасте до 80 лет в 2-4 раза.

Лечите диабет. Он вызывает деструктивные изменения в сосудах во всем теле, в частности в мозге. Если уровень глюкозы в крови высок во время инсульта, тогда повреждение мозга, как правило, является более серьезным, чем когда глюкоза в крови в норме. Если врач считает, что у вас есть симптомы диабета, пройдите обследование. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови.

Лечите сердечные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, дефекты клапанов, фибрилляция предсердий и увеличение одной из камер сердца могут привести к образованию тромбов, которые могут разорваться и закупорить сосуды в мозгу. Вовремя обследуйтесь и придерживайтесь назначенного лечения.

Выбирайте здоровую пищу. Ежедневный рацион обязательно должен содержать свежие овощи и фрукты. Употребляйте пищу с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Важно также ограничить потребление соли, что поможет снизить артериальное давление.

Будьте физически активными. Это поможет сохранить здоровый вес и снизить уровень холестерина. Каждую неделю занимайтесь быстрой ходьбой, 30-40 мин. однако, если вы имеете противопоказания к каким-то видам физических нагрузок, проконсультируйтесь с врачом, который подскажет упражнения, что вам подойдут.

Откажитесь от курения. Курение сигарет удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза. Помните, что ваш врач может предложить способы отказа от плохой привычки.

Откажитесь от алкоголя. Чрезмерное потребление алкоголя может повысить кровяное давление.

Вовремя обращайтесь к врачу и придерживайтесь рекомендаций, заботьтесь о себе и своих родных. Берегите свое здоровье.