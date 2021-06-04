Путин отреагировал на поражение России от Канады

Президент России Владимир Путин с огорчением воспринял вылет национальной хоккейной сборной с чемпионата мира по хоккею, сообщает Обозреватель.

Главу Кремля сильно расстроило поражение команды﻿ от Канады (1:2 в овертайме), которая на турнире представлена далеко не основным составом.

Об этом в комментарии РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, он не знает, смотрел ли президент России трансляцию поединка, который накануне прошел в столице Латвии Риге.

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – заявил Песков .

Канада и Россия определили победителя в овертайме. Источник: IIHF

Напомним, сборная России, которая в Риге выступает под флагом Олимпийского комитета и без национального гимна, уже в четвертьфинале прекратила выступления на чемпионате мира по хоккею. Россияне в девятый раз подряд уступили канадцам, победу которых букмекеры до игры оценивали коэффициентом 4,20.

Канада вышла в полуфинал ЧМ. Источник: IIHF

Канада – Россия. Источник: IIHF

Канада в полуфинале ЧМ сыграет с соседями по континенту американцами, которые в 1/4-й без проблемы справились со Словакией. Отметим, что "кленовые листья" установили на турнире исторический антирекорд, проиграв три стартовые встречи.

Канада выиграла у россиян 2:1. Источник: IIHF