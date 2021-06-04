Кабмин обвинили в плохом планировании госбюджета

Счетная палата проанализировала выполнение закона о госбюджете 2020 года. В результате эксперты выяснили, что правительство в прошлом году приняло 76 решений об изменениях расходов по каждой четвертой госпрограмме, сообщает UBR.

Причиной этому стало низкое качество бюджетного планирования, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета по вопросам бюджета.

По его данным, на начало декабря 2020 г. сумма неиспользованных средств достигла 93 млрд грн. Это привело к тому, что в декабре расходы бюджета были в 2,3 раза больше плана.

Кроме того, по состоянию на 1 июня 2021-го правительство уже приняло 10 решений о перераспределении расходов.

Также в 2020 году Верховная Рада 17 раз внесла изменения в закон о государственном бюджете в то время, как в 2019 году их было 4.

"В результате показатели бюджета значительно изменились. Дефицит увеличился в 3,2 раза и составил 298 млрд грн. Это самый большой показатель за всю историю. Финансирование дефицита предполагалось за счет новых рекордных заимствований 685 млрд грн. Расходы увеличились на 131 млрд грн, доходы уменьшились на 74 млрд грн" , – сообщил Пацкан.

Низкое качество макроэкономического прогноза и негативное влияние Covid на экономику привели к недопоступлениям 75 млрд грн. Кроме того, не поступила прогнозируемая сумма от новых налогов, в частности, от лицензий на рынке азартных игр.