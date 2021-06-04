В Минздраве рассказали, сколько доз вакцины утилизировали

В Министерстве здравоохранения рассказали, что по состоянию на 30 мая было утилизировано 742 дозы вакцины в рамках кампании по вакцинации против COVID-19. Именно столько было разбито и повреждено, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию, сообщает Радио Свобода.

Распределение по видам:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз, все потеряны в Киеве;

AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

В ведомстве пояснили, что приказом Минздрава № 948 от 18 мая 2018 предусмотрено индикативные показатели потерь для вакцин со стандартом эффективного управления вакцинами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10-20 дозного жидких вакцин составляет до 25%", - говорится в ответе на запрос.

Covishield содержит 10 доз вакцины - и на их использование есть лишь шесть часов.

Coronavac поставляется в единичных шприцах-дозах.

Comirnaty содержит шесть доз и требует очень низких температур для хранения, поэтому людей прививают, как правило, в одном месте.

AstraZeneca содержит 10 доз.

Сколько средств было потеряно из-за неиспользования этих доз в ведомстве ответить не могут:

"Информация о стоимости и суммы потраченных средств на приобретение вакцины в соответствии с требованиями производителей, подписанных договором о неразглашении и конфиденциальность, инициированная этими мировыми компаниями с безупречной репутацией, является конфиденциальной".

Дополнительной информацией о причинах, из-за которых потеряли то или иное количество доз, обладают структурные подразделения по охране здоровья Киевской городской и областных государственных администраций, сообщили в Минздраве.

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