Облагзы нарастили просроченные долги перед Оператором ГТС

Операторы ГРС погасили негативные небалансы за отбор газа на собственные производственно-технологические расходы за 12 дней февраля на 1,3% от общей суммы в 1,5 млрд грн. Для этого НКРЭКУ выделила облгазам и горгазам 90 дней, приняв постановление от 17 февраля, сообщает UBR.

"Эта динамика вызывает обоснованные сомнения относительно погашения аналогичной задолженности за март, срок которого наступает в июне 2021 года согласно постановлению" , – отметили в компании.

На данном этапе операторы ГРС должны уплатить ОГТСУ почти 10 млрд грн за отобранный на собственные нужды газ. В частности, 5,1 млрд грн – это уже просроченная задолженность, а 4,8 млрд грн – начисления с отсрочкой до уплаты в июне.

В компании напомнили, что в феврале и марте уровень отборов газа операторами ГРС увеличился в семь раз по сравнению с январем. Всего за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, они откачали больше 1 млрд куб. м.

"Как… продемонстрировала практика, любые отсрочки платежей, судебные, переговоры и другие механизмы не останавливают практику бесплатных отборов… Единственный действенный инструмент – это распределительные счета, когда средства, которые население платит облгазам, распределяются по целевому назначению" , – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, граждане исправно платят тариф на распределение облгазам в объеме около 2 млрд грн ежемесячно.