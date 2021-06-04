Первая нитка "Северного потока-2" завершена

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки российского экспортного газопровода – Северный поток-2, сообщает Лента.Ру.

"Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" , — отметил Путин.

По его словам, работы по строительству второй нитки в настоящий момент продолжаются.