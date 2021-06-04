Первая нитка "Северного потока-2" завершена
Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки российского экспортного газопровода – Северный поток-2, сообщает Лента.Ру.
"Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2", — отметил Путин.
По его словам, работы по строительству второй нитки в настоящий момент продолжаются.
"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена", — добавил глава государства.