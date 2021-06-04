FIAT определился с названием для своего нового кроссовера

Компания FIAT назвала свой новый компактный кроссовер, который будет продаваться на рынках Южной и Центральной Америки. За месяц в выборе одного из трех вариантов имени приняли участие 380 тысяч автолюбителей, сообщает Обозреватель.

В прошлом месяце производитель решил провести всенародный онлайн-референдум и предложил выбрать из трех вариантов имени – Domo, Pulse и Tuo. Бренд FIAT пользуется огромной популярностью в Бразилии, поэтому не удивительно, что в опросе приняли участие почти четыреста тысяч респондентов.

Имя Pulse выбрали 65% участников опроса. Источник: FIAT

Большинство участников проголосовали за имя Pulse – 65% отдали предпочтение именно такому названию. На втором месте с результатом 25% у Domo, а остальные 10% выбрали вариант Tuo.

Кроссовер построен на базе родственного хэтчбека Argo, который дебютировал 4 года назад. Ожидается, что Pulse получит 1,3-литровый бензиновый мотор, который будет доступен в атмосферном варианте мощностью 110 л.с. и его турбированной 180-сильной версии. Не исключено появление версии, работающей на популярном в странах Южной Америки биоэтаноле. В зависимости от типа и мощности мотора в паре с ним будет работать бесступенчатый вариатор или 6-ступенчатый "автомат".