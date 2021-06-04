В Испании планируют вакцинировать подростков 12-19 лет до начала учебы

Власти Испании рассчитывают провести вакцинацию против COVID-19 среди подростков от 12 до 19 лет до начала нового учебного года в сентябре, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство предложит меры комиссии по общественному здравоохранению, которая затем должна утвердить этот шаг", – заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.

По ее словам, иммунизацию подростков планируют завершить "примерно за две недели до" начала нового учебного года в сентябре.

Накануне в Италии дали старт вакцинации для подростков старше 12 лет препаратом Pfizer. Франция объявила в среду, что с 15 июня начнет предлагать вакцины против COVID-19 всем подросткам в возрасте от 12 до 18 лет. Германия также заявляла, что вакцинация будет предлагаться подросткам старше 12 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 28 мая одобрило применение вакцины Comirnaty, разработанной Pfizer и BioNTech, для детей 12-15 лет.

Испания стала одной из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии, на данный момент там зарегистрировано более 80 тыс. летальных исходов после заражения коронавирусом. К концу лета Испания планирует вакцинировать 70% населения. К настоящему моменту 21% населения получили по две дозы препарата, то есть полностью вакцинировались, а 39,5% – хотя бы одну дозу препарата.