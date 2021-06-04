Официально: Ребров покинул "Ференцварош"

Украинский тренер Сергей Ребров, который недавно рассказал о конфликте с руководством "Ференцвароша", покинул венгерский клуб, сообщает УНИАН.

Об этом информирует официальный сайт "Ференцвароша".

Стороны растрогли контракт, который должен был действовать еще год.

"Ференцварош" поблагодарил Реброва за "выдающуюся работу" и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

"Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков "Ференцвароша" за поддержку. Мы вместе достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким популярным клубом с такой большой историей", - сказал Ребров .

Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"