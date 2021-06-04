В Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший

В Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший

В оккупированном Крыму на одном из предприятий взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов во время проведения сварочных работ, сообщает Слово и дело.

Как заявляет пресс-служба "Следственного комитета РФ", погиб один из рабочих:

"Установлено, что во время сварочных работ пустая цистерна, где раньше хранились нефтепродукты взорвалась - в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью".

По данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии", - отметили в пресс-службе.

Новости

analytics