В Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший
В оккупированном Крыму на одном из предприятий взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов во время проведения сварочных работ, сообщает Слово и дело.
Как заявляет пресс-служба "Следственного комитета РФ", погиб один из рабочих:
"Установлено, что во время сварочных работ пустая цистерна, где раньше хранились нефтепродукты взорвалась - в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью".
По данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии", - отметили в пресс-службе.