В Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший

В оккупированном Крыму на одном из предприятий взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов во время проведения сварочных работ, сообщает Слово и дело.

Как заявляет пресс-служба "Следственного комитета РФ", погиб один из рабочих:

"Установлено, что во время сварочных работ пустая цистерна, где раньше хранились нефтепродукты взорвалась - в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью".

По данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.