В США у обидчиков компании яхты под ЛГБТ-флагом взорвалась лодка

В США экипаж яхты под ЛГБТ-флагом спас людей, которые их оскорбляли, когда их лодка внезапно взорвалась.

Как сообщается, незнакомцы, которые проплывали на лодке мимо яхты с ЛГБТ-флагом, неприлично вели себя - они показывали нецензурные жесты руками и выкрикивали оскорбительные фразы.

Однако это происходило недолго - лодка обидчиков внезапно взорвалась. Пассажиры, двое мужчин и женщина, прыгнули в воду и поплыли к ЛГБТ-яхте, чтобы попросить поднять их на борт.

Яхтсмен Робби и его друзья помогли пассажирам лодки, однако те их даже не поблагодарили за помощь.