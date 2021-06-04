Технический паспорт можно проверить онлайн

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства появилась возможность проверить сведения технического паспорта и справок относительно изменений в составе объектов недвижимого имущества, сообщает ЮрЛига.

Это существенно усложнит использование поддельных технических паспортов в случае попытки легализировать объекты строительства, возведенные с нарушениями, отмечает пресс-служба Минрегиона.

Раньше ГАСИ, государственные регистраторы и нотариусы не могли проверить, настоящий ли технический паспорт им подан для проведения регистрационных действий (введение в эксплуатацию, оформление продажи или наследства).

Теперь они могут онлайн получить извлечение со сведениями о технической инвентаризации недвижимости и проверить, совпадают ли данные с документами.

Для этого необходимо, чтобы верифицированные лица, имеющие право проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, вносили данные о результатах инвентаризации в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

Сейчас внесение данных о технической инвентаризации сооружений добровольное, однако после принятия Порядка ведения электронной системы внесение данных станет обязательным.

А уже после 01.12.2021 технические паспорта, материалы инвентаризации и инвентаризационные дела будут создаваться исключительно с помощью электронной системы.