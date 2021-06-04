Три способа копить деньги даже при маленькой зарплате

Возможности зарплаты простого обывателя всегда ограничены, особенно, если учесть пачку счетов, которые приходится оплачивать ежемесячно. А в связи с систематическим повышением коммунальных тарифов и других цен, люди не представляют, как в этих условиях копить деньги, сообщает Креатив.

При маленькой зарплате подобная идея кажется неосуществимой. И всё же, если научиться правильно распределять финансовые поступления, можно найти выход из этой ситуации. Предлагаем ознакомиться с тремя простыми методами, позволяющими применить рациональный подход к тратам и накоплению денежных средств.

Метод «шесть кувшинов»

Этот метод предполагает разделение зарплаты и поступающих из иных источников денег (пусть даже маленьких), на 6 частей, каждая из которых будет иметь свои приоритеты:

Первая часть будет обеспечивать покрытие постоянных обязательных расходов. Сюда включаются коммунальные платежи, каждодневные траты на проезд, продуктовая корзина, возможно, и отчисления на образование. Если всё просчитано правильно, в идеале, на эти нужды должно хватать 55% от общей суммы поступлений. Следующие 10% следует отложить на приобретение дорогих вещей, которые служат продолжительное время и повышают комфортность жизни. Необходимо помнить о своем здоровье. Это значит, что 10% от зарплаты стоит направлять на посещение бассейна или тренажерного зала, на качественный витаминный комплекс в периоды межсезонья. Далее, 10% бюджета необходимо уделить на удовлетворение личных интересов (хобби, творчество и т.п.) и на то, чтобы копить деньги на путешествия. Всегда стоит держать под рукой «кассу» величиной в 10% от общей суммы дохода – на непредвиденные расходы. Это может быть, например, вынужденная поездка, ремонт бытовой техники, незапланированный поход на концерт. Оставшиеся 5% зарплаты будет правильно отложить для подарков или благотворительные пожертвования.

Чтобы рационально использовать свои активы, нужно уяснить важное правило – по итогам месяца траты должны быть всегда меньше поступлений. Покупки в кредит следует совершать только в экстренных случаях, ведь в этом случае придется заводить 7-й кувшин, деньги из которого будут перетекать в карман кредитора.

Копить автоматически

Для тех, кому сложно заниматься пошаговым распределением зарплаты (ведь тут для достижения цели нужно обладать завидной выдержкой), существует более простой способ. В этом случае нет необходимости постоянно заниматься вычислениями и раскладывать деньги «по полочкам».

Банки предоставляют услугу автоматического пополнения сберегательного счета. Это значит, что с каждой зарплаты или иного зачисления денег автоматически снимается оговоренный процент и направляется на отдельный счет, где аккумулируются накопления.

Такой подход к накоплению очень удобен для людей, которые получают оплату труда ежедневно или еженедельно. По итогам месяца их будет ожидать приятный сюрприз на сберегательном счете.

Обнуление

Это полезная стратегия для тех, кому стоит поработать над самодисциплиной. Суть в том, чтобы каждый вечер проверять свои наличные и банковский счет. В обоих случаях сумма должна оканчиваться двумя нулями. Все деньги номиналом меньше 100 нужно изымать из оборота и направлять в копилку. Такая техника позволяет не только скопить некоторую сумму за месяц, но и ежедневно анализировать свои траты и остаток финансов.

Копить деньги, особенно при маленькой зарплате – это целая наука, которая позволяет вырабатывать навыки финансового планирования. Человек начинает учитывать и правильно распределять регулярные и даже эпизодические доходы.

И всегда важно помнить, что больше денег у того, кто меньше тратит.