В Карабахе погибли журналисты из Азербайджана

В Нагорном Карабахе новое обострение – в результате подрыва на мине в городе Кельбаджар погибли три человека, сообщает Сегодня.

Инцидент произошел около 11 часов 4 июня. Автомобиль с журналистами подорвался на противотанковой мине, когда ехал в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района.

В результате оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов и зампредставитель власти в селе Сусузлуг Ариф Алиев погибли. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести, сейчас они находятся в больнице.

Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов. Фото: day.az

Министерство возложило ответственность за случившееся на Вооруженные силы Армении.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о планировании и ведение агрессивной войны, нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и другим статьям. Идет расследование инцидента.