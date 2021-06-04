Путин обещает новые "северные потоки" от России
Россия вместе с зарубежными партнерами готова к реализации новых проектов, подобных газопроводу "Северный поток-2, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По его словам, работы по строительству второй нитки "Северного потока-2" продолжаются.
"Мы готовы и дальше реализовать проекты, подобные "Северному потоку-2", — заявил глава Кремля.
Напомним, в рамках форуме в Санкт-Петербурге Путин также сообщил, что в пятницу, 4 июня, был завершен процесс укладки труб по первой нитке российского газопровода.