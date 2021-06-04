Путин обещает новые "северные потоки" от России

Россия вместе с зарубежными партнерами готова к реализации новых проектов, подобных газопроводу "Северный поток-2, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, работы по строительству второй нитки "Северного потока-2" продолжаются.

"Мы готовы и дальше реализовать проекты, подобные "Северному потоку-2" , — заявил глава Кремля.

Напомним, в рамках форуме в Санкт-Петербурге Путин также сообщил, что в пятницу, 4 июня, был завершен процесс укладки труб по первой нитке российского газопровода.