Иран назвал суммы компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе

Во время переговоров в Киеве иранская делегация предложила компенсацию семьям погибших украинцев, находившихся на борту самолета МАУ, в размере 150 тысячах долларов, сообщает Деловая столица.

"Иранская делегация сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долларов за каждого погибшего, согласно Постановлению Правительства ИР Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев" , — говорится в сообщении посольства Ирана в Украине.

По данным иранских дипломатов, во время третьего раунда переговоров, который длился со 2 по 3 июня, иранская делегация сообщила о регистрации исков родственников 103 погибших в судебные органы Ирана. Отмечается, что ряд истцов — иностранные граждане.

Иранская делегация заявила о своей готовности, в рамках законодательства и правовых норм Исламской Республики Иран, обеспечить семьям погибших украинцев возможность назначить адвокатов, подать жалобы и отслеживать производство в отношении этих жалоб, отметили в посольстве.