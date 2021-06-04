В Харькове неизвестный "заминировал" 14 больниц: идет эвакуация

В Харькове полиция в пятницу, 4 июня, проверяет информацию о минировании 14 медицинских учреждений, сообщает Деловая столица.

По данным полиции, сообщение о закладке взрывчатки в медучреждениях города поступило на электронную почту одного из подразделений полиции около 09:00.