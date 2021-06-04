Минюст прокомментировал законопроект об олигархах

Министр юстиции Денис Малюська отрицает нарушение прав граждан в нормах законопроекта об олигархах. Он также уверен, что этот документ не направлен на отъем СМИ у собственников, сообщает РБК-Украина.

Малюська отрицает, что законопроект предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, не предусмотренные Конституцией.

"Я с этим безусловно не согласен. Конституция не содержит перечень функций СНБО, она напрямую говорит, что функции СНБО должны определятся законом, и, собственно говоря, в закон о СНБО и вносятся изменения законопроектом (об олигархах, - ред.)" , - отметил он.

По его мнению, президент выполняет "техническую функцию", когда вводит в силу решения СНБО.

Министр также объяснил, почему именно СНБО будет решать, кто является олигархом в Украине.

"Почему именно СНБО указано в законопроекте? Потому что вопрос олигархов является комплексным. То есть для того, чтобы констатировать, что лицо является олигархом, необходимо иметь данные и от Антимонопольного комитета по активам, от налоговой, Минкульта, Нацкомтелерадио, и данные по собственности в медиа, и данные о причастности к политической деятельности. Не существует какого-либо органа, который мог бы так же комплексно оценить деятельности тех или иных лиц. Орган, который может аккумулировать всю эту информацию, - это СНБО" , - уверен глава Минюста.

Он также отрицает, что принятие закона об олигархах направлено на то, чтобы они лишились влияния на СМИ. По его мнению, этот факт не выплывает из опубликованного текста документа.

Министр также прокомментировал параллели между законом об олигархах и законом о люстрации, который был раскритикован в ЕСПЧ. В частности, Евросуд признал открытый реестр люстрированных лиц в Украине нарушением прав человека. Законопроект об олигархах также предполагает создание открытого реестра олигархов. Малюська не видит иного пути.

"Чтоб закон работал, необходимо, чтоб реестр был публичным для того, чтобы чиновники могли знять, кто является олигархом и подавать декларации о контактах с ним" , - объяснил министр.

Малюська считает, что между законом о люстрации и об олигархах есть концептуальные различия и их нельзя сравнивать.