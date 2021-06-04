Беларусь задержала автомобиль с диппочтой Литвы

Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы. Министерство иностранных дел Литвы выразило решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции и вызвало представителя белорусского посольства для вручения ноты протеста, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении МИД Литвы.

Дипломаты сообщили, что на пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура" , — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

4 июня в МИД Литвы срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста.