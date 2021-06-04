Данилов анонсировал изменения в криминальный кодекс

В Украине планируют изменить Уголовно-процессуальный кодекс. Планируется ввести возможность заключения сделки со следствием, сообщает РБК-Украина.

Об этом на брифинге в офисе президента заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилов, вопрос внесения в УПК возможности заключения сделки со следствием рассмотрели на заседании СНБО.