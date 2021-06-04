Данилов анонсировал изменения в криминальный кодекс
В Украине планируют изменить Уголовно-процессуальный кодекс. Планируется ввести возможность заключения сделки со следствием, сообщает РБК-Украина.
Об этом на брифинге в офисе президента заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилов, вопрос внесения в УПК возможности заключения сделки со следствием рассмотрели на заседании СНБО.
"Был рассмотрен вопрос о сделке со следствием. По поводу этого приняли решение, что сейчас будет готовиться внесение изменений в наш Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы люди могли заключать сделку со следствием. Это намного ускорит рассмотрение дел, которые у нас сегодня есть",- пояснил он.