Данилов предъявил претензии Германии и Франции за действия РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция, как гаранты Будапештского меморандума, должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы помним, что в 2008 году Российская Федерация напала на Грузию, и на данный момент Грузия осталась без части своей территории. После этого в Украине появилась ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня.