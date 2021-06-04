Во Франции мужчина с отверткой напал на прохожих

На западе Франции в центре города Нант мужчина, вооруженный отверткой, напал на прохожих. В результате инцидента четыре человека пострадали, сообщает РБК-Украина.

Вооруженный злоумышленник сначала ударил отверткой в грудь мужчину. После чего началась нападать на других прохожих, целясь им в горло.

Остановить преступника смог охранник одного из магазинов при помощи баллончика со слезоточивым газом. Вместе с прохожими он удерживал нападавшего на земле до прибытия полиции.

Личность задержанного пока не разглашается. Известно лишь, что он родился в 1994 году. Прибывшие на место спасатели оказали помощь пострадавшим. Одного из них госпитализировали.