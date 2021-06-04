В Дании военным запретили носить форму вне службы
В Дании военнослужащим Вооруженных сил отныне необходимо будет получить предварительное согласование, если они хотят появиться в форме на демонстрации, политических дебатах или других мероприятиях как частное лицо, сообщает Европейская правда.
Причиной для введения такого правила, среди прочего, стало то, что некоторые военные вышли в военной форме на демонстрации, организованных группой Men In Black - движением датских "коронаскептиков".
"Когда мы появляемся в форме, мы являемся частью чего-то большего. Никогда не должно быть сомнения по поводу того, когда мы представляем Вооруженные силы, а когда действуем как частные лица", - пояснил командующий Флемминг Лентфер.
Он отметил, что считает неуместным, когда военно служащие появляются в форме на мероприятиях, которые не отражают позицию и ценности Вооруженных сил.
"Важно понимать, что когда мы ограничиваем использование формы Вооруженных сил вне службы - это о защите репутации и беспристрастности Вооруженных сил. Это не о вмешательстве в свободу выражения мнения или свободу собраний военнослужащих", - добавил Лентфер.
Без согласования с командованием не будет разрешено выходить в военной форме на любые акции и демонстрации, политические дебаты, и "
в связи с работой для другого работодател
я", в том числе если это волонтерство.