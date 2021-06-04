В Дании военным запретили носить форму вне службы

В Дании военнослужащим Вооруженных сил отныне необходимо будет получить предварительное согласование, если они хотят появиться в форме на демонстрации, политических дебатах или других мероприятиях как частное лицо, сообщает Европейская правда.

Причиной для введения такого правила, среди прочего, стало то, что некоторые военные вышли в военной форме на демонстрации, организованных группой Men In Black - движением датских "коронаскептиков".

"Когда мы появляемся в форме, мы являемся частью чего-то большего. Никогда не должно быть сомнения по поводу того, когда мы представляем Вооруженные силы, а когда действуем как частные лица" , - пояснил командующий Флемминг Лентфер.

Он отметил, что считает неуместным, когда военно служащие появляются в форме на мероприятиях, которые не отражают позицию и ценности Вооруженных сил.

"Важно понимать, что когда мы ограничиваем использование формы Вооруженных сил вне службы - это о защите репутации и беспристрастности Вооруженных сил. Это не о вмешательстве в свободу выражения мнения или свободу собраний военнослужащих" , - добавил Лентфер.