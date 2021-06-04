Правила для въезда в Турцию: назван "непонятный момент"

Новые правила въезда в Турцию для украинцев предполагают, что туристы должны предъявить один из четырех документов для доказательства, что они не больны коронавирусом. Однако в правилах содержится "непонятный момент, сообщает Украина24.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" туроператор Елена Бойко.

"Для такого массового и популярного направления, как Турция, это норма, которая необходима. Слава богу, что ее ввели. По скромным подсчетам, в день в Турцию улетают по 6 тыс. человек из Украины, по 30 рейсов, и чем больше туда будет лететь здоровых, тем будет лучше для всех, кто собирается на отдых в эту страну. К этому уже все привыкли. Во время локдауна мы привыкли к изменению требований, клиенты к этому привыкли" , - отметила она.

По словам Бойко, нормы безопасности – это "главное, на что сейчас нужно ориентироваться".

"Единственный момент, который непонятен для меня в этом документе, - там говорится, что со справкой. Ну хорошо, врач выписал мне справку на украинском языке, ее надо перевести на английский, апостилировать, это не выдерживает никаких норм. Но тесты – это хорошо и здорово" , - сказала туроператор.

Напомним, с 4 июня Турция будет принимать туристов из Украины по новым правилам. Теперь при пересечении границы нужно предъявить один из четырех документов: