Правила для въезда в Турцию: назван "непонятный момент"
Новые правила въезда в Турцию для украинцев предполагают, что туристы должны предъявить один из четырех документов для доказательства, что они не больны коронавирусом. Однако в правилах содержится "непонятный момент, сообщает Украина24.
Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" туроператор Елена Бойко.
"Для такого массового и популярного направления, как Турция, это норма, которая необходима. Слава богу, что ее ввели. По скромным подсчетам, в день в Турцию улетают по 6 тыс. человек из Украины, по 30 рейсов, и чем больше туда будет лететь здоровых, тем будет лучше для всех, кто собирается на отдых в эту страну. К этому уже все привыкли. Во время локдауна мы привыкли к изменению требований, клиенты к этому привыкли", - отметила она.
По словам Бойко, нормы безопасности – это "главное, на что сейчас нужно ориентироваться".
"Единственный момент, который непонятен для меня в этом документе, - там говорится, что со справкой. Ну хорошо, врач выписал мне справку на украинском языке, ее надо перевести на английский, апостилировать, это не выдерживает никаких норм. Но тесты – это хорошо и здорово", - сказала туроператор.
Напомним, с 4 июня Турция будет принимать туристов из Украины по новым правилам. Теперь при пересечении границы нужно предъявить один из четырех документов:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на антиген, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;
- документ о полной вакцинации против COVID-19, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;
- документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.