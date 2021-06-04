Евросоюз обновил правила ввоза налички и ценных вещей

Евросоюз ввел новые правила ввоза денег в сумме более €10 тыс. и ценных вещей. Они были приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Обновленные требования начали действовать с 3 июня 2021 года, сообщается на сайте Еврокомиссии, сообщает UBR.

Люди, которые пересекают таможенную границу ЕС, обязаны заполнить декларацию, если они везут более €10 тыс.:

наличных денег (или эквивалент в другой валюте);

банкнот и монет (включая валюту, которая сейчас вышла из общего обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке);

оборотные инструменты на предъявителя: чеки, дорожные билеты, векселя и денежные переводы;

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

золотые слитки, самородки с содержанием золота не менее 99,5%.

В декларации должна быть информация о происхождении денег и их использовании в дальнейшем. Документ можно заполнять на любом языке.

При этом таможенные органы могут требовать подачи декларации и при перевозе меньших сумм денег, если они заподозрят их связанность с преступной деятельностью.

Также декларацию в течение 30 дней должны подавать люди, которые пересылают более €10 тыс. по почте или курьером.

В случае отсутствия документа или наличия признаков связи с преступной деятельностью деньги могут быть конфискованы, а их владелец – оштрафован.