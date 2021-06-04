Малюська пообещал проблемы за рубежом украинским олигархам

Министр юстиции Денис Малюська уверен, что включение влиятельных бизнесменов в реестр олигархов усложнит работу с иностранными контрагентами компаний, бенефициарами которых они являются, сообщает Страна.ua.

"О том, что такое процедуры compliance (соответствия нормативным требованиям - Ред.) в западных компаниях и их последствия для украинских контрагентов, я писать не буду" , – написал чиновник в Фейсбуке.

Также он добавил, что в США нет электронного реестра владельцев оружия, а правоохранительные органы часто вынуждены долго ожидать, пока нужную информацию найдут среди кучи ящиков бумаг. И это не потому, что в США не могут сделать такой электронный реестр, а потому, что это запрещено законом вследствие лоббизма организаций владельцев оружия, "которые понимают, что электронный реестр - это первый системный шаг к контролю за оружием, ограничениям, а затем и полному запрету".

"Поэтому они делают все возможное, чтобы электронного реестра не допустить. Это я к чему? А к тому, что "подумаешь там, в реестр олигархов внесут" , - написал Малюська.

В комментарии к посту он признал, что в проекте закона есть несколько технических ошибок, которые спокойно можно исправить ко второму чтению, а в целом он качественный и соответствует цели.

"И ключевая история в нем - это реестр, хотя все фокусируются на другом. Были опции радикальнее и интереснее, но вероятность их успешной реализации - близка к нулю" , - высказался минстр.