Лопатой и ломом: под Киевом мужчина жестоко расправился с соседом

В селе Аркадьевка Броварского района конфликт между соседями закончился жестоким убийством. 62-летний выпивший мужчина пришел к соседу и избил его сапой, а тот убил его, сообщает Сегодня.

"Причиной трагедии стали постоянные ссоры между соседями. На этот раз вооружившись тяпкой, мужчина пошел выяснять отношения к соседям. Во время ссоры, не сдержав свою ярость, ударил односельчанина сапой. Тогда хозяин дома схватил лопату и лом и в ответ нанес обидчику 8 ударов по голове и 4 удара по спине" , – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте происшествия. Правоохранители выяснили, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за совершение насилия в семье.

Злоумышленника уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.