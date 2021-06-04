Влияния воров в законе на криминогенную ситуацию прекращено - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны удалось достичь фактически нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом Зеленский заявил в обращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 4 июня.

"За три недели шестерым ворам в законе объявлено подозрение. Двенадцать выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира. То есть удалось достичь фактически нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине" , - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, после санкций СНБО прекратили преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов.