На Харьковщине конфисковали питбуля, который нападал на соседей
Изюмский районный суд Харьковской области конфисковал у жительницы Изюма питбуля, который нападал на людей и других собак, сообщает InfoResist.
Отмечается, что женщина, «
содержа домашнего любимца бойцовской породы «Питбуль», допустила бесконтрольный выход животного за пределы его содержания, а именно — частного дома. В результате пес нанес телесные повреждения собаке соседа, который неподалеку выгуливал животное на поводке».
При рассмотрении дела свидетели заявили, что подобные случаи происходили неоднократно. Собака часто выбегала за территорию двора и нападала на других собак и людей.
Суд признал владелицу питбуля виновной в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 154 КУоАП (нарушение правил содержания собак и кошек) и оштрафовал.
Также суд постановил конфисковать животное.