На Харьковщине конфисковали питбуля, который нападал на соседей

Изюмский районный суд Харьковской области конфисковал у жительницы Изюма питбуля, который нападал на людей и других собак, сообщает InfoResist.

Отмечается, что женщина, « содержа домашнего любимца бойцовской породы «Питбуль», допустила бесконтрольный выход животного за пределы его содержания, а именно — частного дома. В результате пес нанес телесные повреждения собаке соседа, который неподалеку выгуливал животное на поводке ».

При рассмотрении дела свидетели заявили, что подобные случаи происходили неоднократно. Собака часто выбегала за территорию двора и нападала на других собак и людей.

Суд признал владелицу питбуля виновной в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 154 КУоАП (нарушение правил содержания собак и кошек) и оштрафовал.

Также суд постановил конфисковать животное.