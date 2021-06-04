Немецких велосипедистов, заехавших в Украину оштрафуют и передадут Польше

Двое граждан ФРГ, которые незаконно пересекли государственную границу Украины, будут переданы Польше в рамках реадмиссии, сообщает Страна.ua.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Они считали, что им не нужно оформляться официально в пунктах пропуска, поэтому решили проложить свой маршрут так, чтобы он проходил через зеленый участок границы. Они не являются злостными нарушителями границы, поскольку все документы у них также в наличии. Они объяснили, почему так произошло. Однако в соответствии с нашим законодательством они привлечены к административной ответственности за незаконное пересечение границы - это статья 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф. Сейчас немцы ожидают возвращения в Польшу, поскольку это произошло именно на этом участке границы, и передача их польской стороне состоится в рамках реадмиссии" , - рассказал Демченко.

Напомним, что украинские пограничники задержали во Львовской области двух немцев, которые незаконно пересекли на велосипедах границу. Они думали, что Украина является страной Евросоюза, поэтому въезжать из Польши можно и не через пункты пропуска.