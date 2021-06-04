Зеленский не может инициировать референдум - юристы

Известные юристы Андрей Портнов и Елена Лукаш прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что первый вопрос, который вынесут на всеукраинский референдум, будет о статусе олигархов, сообщает Страна.ua.

Посты на эту тему они опубликовали в своих Телеграм-каналах.

По словам Портнова, у президента нет полномочий выносить на референдум законы об олигархах.

"Единственная теоретическая возможность инициировать какой-то подобный вопрос - это только народная инициатива и строго после сбора трех миллионов подписей в не менее, чем двух третях областей. Но на фоне постановляемых указами приговоров в принципе ничего страшного, какая уже разница" , - написал адвокат (о том, кто и как имеет право выносить на референдум вопросы можно подробно прочитать здесь).

А экс-министр юстиции Елена Лукаш полагает, что никакого референдума о статусе олигархов не будет.

" Стоимость одного всеукраинского референдума около 2 миллиардов гривен. Естественно, в бюджете они не заложены. Времени на подготовку и проведение (по скромным прикидкам) должно уйти месяца три (60 дней от указа про проведение до дня голосования плюс оргвопросы (ст.29 закона "О всеукраинском референдуме")" , - отметила Лукаш.

Также она напомнила, что по закону на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. А Зеленскому вряд ли получится объяснить людям, почему первый референдум по его же закону о референдуме, да еще стоимостью в два миллиарда гривен будет не о мире и Минских соглашениях, не о тарифах, не о земле и губительных реформах, а о статусе олигархов.

И задает Зеленский этот вопрос людям при наличии своего большинства в парламенте, которое уполномочено избирателями принимать законы. Которое, кроме того, обязано будет рассмотреть закон, имплементирующий решение референдума. (ч.1 ст. 4 Закона).Рассмотреть и принять решение.

"Обратите внимание на эти глаголы. Они не обязывают точно имплементировать высказанную волю народа. Они требуют рассмотреть и принять какое-то решение.

Вы может уже подзабыли, но 20 мая 2021 г. Зеленский уже анонсировал возможный референдум по ситуации на Донбассе. И что? Где указ про назначение референдума? Где предложения Кабмина по изменению закона о госбюджете, где оргмероприятия? Короче, слушаю я видео Зеленского про успехи его СНБО и вспоминаю только один анекдот. Про " ну так и вы говорите" , - написала Елена Лукаш.

Также, по ее мнению, само по себе появление идеи о референдуме говорит, что за закон об олигархах голосов в Раде нет.