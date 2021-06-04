Заразнее "индийского": в Австралии зафиксировали новый вид COVID-19

В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19. Его называют Delta-версия и он оказался очень заразным, сообщает РБК-Украина.

Власти штата Виктория в Австралии заявили в пятницу, что они впервые обнаружили высоко инфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне, что вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания, передает Reuters.

Его обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

Всемирная организация здравоохранения расценивает этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Все из-за заразности этого варианта вируса. Считается, что он более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.

"Это вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями" , - заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

Он добавил, еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса, а также то, что людям, контактировавшим с больными проведут тесты.