ЕС планирует внедрить единый электронный кошелек-паспорт

Аренда автомобиля за границей, открытие банковского счета или обращение за медицинской помощью в Европе в будущем может стать проще. Европейская комиссия (ЕК) представила проект так называемого электронного кошелька, чтобы люди могли легко использовать электронные документы на всей территории Европейского Союза, сообщает 420on.

В период пандемии covid большая часть жизни перешла в цифровую среду. Кроме того, аналогичные цифровые кошельки уже были внедрены учреждениями и компаниями в отдельных государствах-членах.

«Европейская цифровая идентификация позволит нам делать на территории всего Евросоюза то, что мы делаем дома в своей стране, без каких-либо дополнительных затрат и с меньшими сложностями», — заявила сегодня вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Проект постановления обязывает государства-члены ЕС предоставлять цифровую идентификацию любому, кто ее запрашивает. Документы, которые сейчас люди носят с собой в обычном бумажнике, можно будет сохранять в мобильном телефоне. Крупные интернет-платформы будут принимать платежи с помощью электронного кошелька.

В настоящее время различные формы цифровой идентификации используются людьми в 14 странах ЕС, включая Чехию. Доступ к ним имеет до 60% населения Евросоюза, но, по данным Брюсселя, использование электронных платежных систем ограничено, а иногда и очень сложно. Система нуждается в усовершенствовании.

«Электронные кошельки принесут пользу крупным и малым европейским компаниям, которые смогут предлагать новый спектр услуг», — сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Критики проекта обеспокоены кражей конфиденциальных данных или потерей контроля над личной информацией в связи с цифровой идентификацией. По словам Вестагера, европейский цифровой кошелек будет иметь высший уровень безопасности, и люди будут знать, какие данные и кому они предоставляют.

Проект создания электронных кошельков будет обсуждаться странами-членами ЕС и Европейским парламентом во второй половине года. Одобрить его планируется в 2022 году.