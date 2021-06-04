Данилов озвучил барьеры для вступления Украины в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина с имеющейся олигархической экономикой не вступит в Организацию Североатлантического договора (НАТО, сообщает УНИАН.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня действительно на заседании (СНБО) проговаривался вопрос об интеграции в Альянс. Вопрос обсуждался в закрытом режиме, потому что преимущественно этот вопрос относится к военному сотрудничеству" , - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что НАТО - это в первую очередь стандарты, но не только стандарты военной отрасли, но и демократического общества.

"Если у нас будет такая олигархическая экономика, которая у нас сегодня есть, - то нас никакое НАТО не ждет" , - подчеркнул Данилов.

В связи с этим, он отметил, что сегодня впервые в истории Украины поднимаются для решения такие вопросы, которые направлены на то, чтобы государство двигалось наконец в Европу, цивилизованные страны и цивилизованный мир.

Секретарь СНБО считает, что других оборонных альянсов для вступления Украины, кроме НАТО, не существует.