Торговцы затопленного рынка взорвали сеть танцем в луже
В Украине ливень, который шел 2-3 июня затопил города. В частности на Херсонщине "большая вода" пришла на рынок, что недалеко от областного центра, сообщает РБК-Украина.
Видео опубликовал пользователь Sasha Guk на своей facebook-странице.
На видео видно, что торговцы, точки которых превратилась в огромную лужу, развлекаются посреди рынка.
"Танцы в луже после дождя. Херсон, рынок Копани", — говорится в комментарии к видео.
Под зажигательную музыку танцевала пара, а также парень в больших резиновых сапогах, который крутился на одной ноге среди "волн".