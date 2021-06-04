Торговцы затопленного рынка взорвали сеть танцем в луже

В Украине ливень﻿, который шел 2-3 июня затопил города. В частности на Херсонщине "большая вода" пришла на рынок, что недалеко от областного центра, сообщает РБК-Украина.

Видео опубликовал пользователь Sasha Guk на своей facebook-странице.

На видео видно, что торговцы, точки которых превратилась в огромную лужу, развлекаются посреди рынка.

"Танцы в луже после дождя. Херсон, рынок Копани" , — говорится в комментарии к видео.

Под зажигательную музыку танцевала пара, а также парень в больших резиновых сапогах, который крутился на одной ноге среди "волн".