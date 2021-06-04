Помпео заявил о сокрытии военных разработок в лаборатории Уханя

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о сокрытии Китаем истинных разработок в уханьской лаборатории, откуда, по его данным, могла произойти утечка опасного коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Он выступил в эфире Fox News, уверяя, что Китай мог бы легко объяснить все происходящее в мире, если бы захотел.

Экс-чиновник добавил, что команда Госдепартамента проделала хорошую работу, так как «мы преодолели много внутренней бюрократии», чтобы выяснить детали и преодолеть запреты тех, кто пытается утаить важную информацию. Он предупредил, что Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии (WIV) в преддверии вспышки коронавируса: «Китай не желает, чтобы мир знал, что произошло».

"На самом деле мы знаем очень много. Мы знаем, что было проведено исследование функций, что эта лаборатория была четвертого уровня и раньше имела утечки из-за недостатков в безопасности. Мы знаем, что были врачи, которые заболели и были госпитализированы осенью 2019 года. Мы знаем, что в той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали, и то, что они не хотят, чтобы вы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться. Они могли бы прояснить все за минуту, если бы захотели. Когда мы доберемся до конца этой истории, мы покажем, что китайцы знали, что произошло, и их вирусологическая лаборатория была в центре этого" , — заявил бывший глава Госдепа.

Он также раскритиковал «невежество» ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи по вопросам деятельности Коммунистической партии Китая (КПК). Он назвал «наивностью» верить, что КПК заботится о том, что в «Ухане есть люди, которые умирают». В четверг утром Фаучи неоднократно защищал Китай, заявив CNN, что «довольно надуманно утверждать, будто китайцы намеренно создали что-то, что будет убивать их самих и других людей».