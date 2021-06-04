Путин рассказал о разрешении ядерного вопроса с КНДР

Президент России Владимир Путин рассказал о подходе к северокорейской ядерной проблеме. По словам главы государства, данный вопрос должен решаться не новыми санкциями в отношении КНДР, сообщает Лента.Ру.

Во время встречи с руководителями международных информ агентств Путин отметил, что новый виток напряженности появился из-за того, что некоторые партнеры КНДР отошли от взятых на себя обязательств. В то же время он выразил надежду, что « мы все, и Россия, в том числе найдем оптимальный путь решения северокорейской проблемы» .