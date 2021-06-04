Малюська перечислил тех, кто точно попадет в список олигархов

Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации, заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Интерфакс-Украина.

"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает ( в реестр олигархов – ред.)… "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко – ред.) тоже автоматически попадает в реестр и это тоже понятно" , - сказал Малюська в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).