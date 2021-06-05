Минагрополитики: после старта рынка ОТГ не смогут продавать землю

Объединенные территориальные общины не смогут продавать землю после запуска рынка в Украине. Они смогут ее только сдавать в аренду, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что наконец земля возвращена общинам.

"Земля возвращена общинам. Они являются субъектами, которые устанавливают контроль, в том числе в вопросе земельных налогов. Общины сегодня становятся субъектом, которые имеют ответственность за коммунальную землю".

В то же время он отметил, что парламентом были внесены предохранители, что земля государственной и коммунальной собственности не является объектом купли-продажи общинами.