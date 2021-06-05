Представитель США в июне посетит страны Кавказа

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер с 6 по 13 июня отправится с визитом в Грузию, Армению и Азербайджан, сообщает ТАСС.

Об этом заявили в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.﻿ Целью визита, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, станет "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе".

В Грузии Рикер встретится с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить выполнение подписанного 19 апреля правящей партией и частью оппозиции соглашения по выходу из политического кризиса, а также "продолжающуюся агрессию и оккупацию грузинской территории со стороны России".

В Армении и Азербайджане и.о. помощника госсекретаря также встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса двух стран и обсудит "двусторонние приоритеты и вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе".