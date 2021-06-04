Сербия начала производство вакцины Спутник V

Президент России Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла онлайн из белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", трансляцию вело в пятницу сербское агентство "Танюг, сообщает ТАСС.

"Большое спасибо ученым из России, мы являемся свидетелями большого шага для Сербии, помощь России и российского народа поможет Институту "Торлак" превратиться в международный региональный центр высококачественных вакцин. Человеколюбие, проявленное со стороны РФ в отношении Сербии, является свидетельством высочайшего качества политических отношений, которые связывают наши страны, наши братские народы. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня большая честь и привилегия от имени Сербии запустить сегодня производство нашей российско-сербской вакцины вместе с вами <...> Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V" , - заявил президент Сербии Александар Вучич.

Сербский лидер напомнил, что "Спутник V" сравнивали с автоматом Калашникова, и заверил, что Институт "Торлак" будет стремиться к надежности и качеству этого знаменитого российского оружия.

"Сегодня из братской России поступают партии оружия против COVID-19" , - отметил он.

После этого директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" Вера Стоилкович заявила, что Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет производить российскую вакцину.

"Сербия была одной из первых стран в Европе, кто начал прививаться вакциной "Спутник V". Сегодня Сербия лидирует в Европе по числу привитых граждан, более 30% совершеннолетнего населения Сербии вакцинировано, что в два раза выше среднего показателя по Европе. Особо отмечаем роль президентов Александара Вучича и Владимира Путина, благодаря которым Сербия станет первой страной в Европе, кто начнет производство вакцины "Спутник V" на своей территории" , - отметила она.

Затем Вера Стоилкович по команде российского и сербского президентов нажала на кнопку, официально дав начало производству вакцины в Сербии.