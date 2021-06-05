Минобороны США отказалось вывешивать ЛГБТ-флаги на военных базах

Минобороны США отказалось вывешивать радужные флаги ЛГБТ-сообщества на действующих военных базах, сообщает Лента.Ру.

Об этом телеканалу CNN рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.﻿ Он отметил, что военное ведомство продолжит придерживаться существующей политики, исключающей появления неофициальных флагов на своих объектах. При этом Кирби уточнил, что это решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которые мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее» .

Телеканал указал, что решение Пентагона не совпало с позицией Госдепа. Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен выдал общее разрешение диппредставительствам США поднимать радужный флаг на одном флагштоке с американским флагом.

4 мая лейтенант Военно-морских сил США Трэвис Экерс опубликовал фотографию первого в истории страны экипажа военного вертолета, полностью состоящего из открытых геев. Он назвал это событие «историческим моментом».