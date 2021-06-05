Бразилия одобрила использование вакцины Спутник V

Бразильский фармрегулятор Anvisa одобрил ограниченный импорт и применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V, сообщает Лента.Ру.

В Twitter-аккаунте вакцины уточняется, что первая партия препарата прибудет в латиноамериканскую страну в июле. При этом разрешается ввоз вакцин только с производственных предприятий, проверенных регулятором.

Бразильские власти запретили вакцинацию «Спутником V» лиц младше 18 лет, беременных и кормящих женщин, а также больным с рядом патологий. Также вакцину не смогут получить те, кто ранее прививался против COVID-19 другими препаратами, получал иммуноглобулины, иммунодепрессанты, химио или лучевую терапию, или различные антитела.