СБУ поймала выпускника, пообещавшего в роликах теракты на "последний звонок"

Киберспециалисты СБУ установили личность пользователя, который разместил в соцсети два видеоролика с сообщением о том, что 5 июня (в день последнего звонка) в двух харьковских школах произойдут события наподобие майского теракта в российской Казани, сообщает Интерфакс-Украина.

"Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований" , - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, одиннадцатиклассник сам смонтировал эти видеоролики, чтобы получить популярность в соцсети.