Лидер КНДР появился на публике впервые за месяц

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц, сообщает Лента.Ру.

О публичной деятельности лидера КНДР стало известно впервые с 6 мая. Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

О том, что Ким Чен Ын снова пропал, ранее обратил внимание представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу. По его словам, этот период отсутствия публичной деятельности лидера Северной Кореи стал самым длительным в этом году.